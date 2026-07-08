Certificarán a 15 escuelas de Piedras Negras como Promotoras de la Salud

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Jurisdicción Sanitaria 01 certificará este 10 de julio a alrededor de 15 instituciones educativas como Escuelas Promotoras de la Salud, al cumplir con acciones encaminadas a fortalecer hábitos saludables entre la comunidad escolar.

La doctora Priscilla Hernández López, coordinadora del área de Promoción a la Salud de la dependencia, informó que los planteles han mostrado una respuesta favorable al programa, por lo que se prevé una jornada de certificación con resultados positivos.

“Esto es muy importante porque promueve estilos de vida saludables dentro de los entornos escolares y busca que los niños crezcan sanos”, señaló la funcionaria.

Explicó que uno de los principales objetivos es que las prácticas saludables implementadas en las escuelas también se mantengan en los hogares, especialmente durante el periodo vacacional, mediante la continuidad de la actividad física y una alimentación equilibrada.

Hernández López indicó que, para obtener la certificación, las escuelas deben cumplir diversos criterios, entre ellos fomentar la activación física, impulsar una alimentación saludable en las cooperativas escolares y reducir la oferta de productos industrializados o con alto contenido de azúcar.

Asimismo, los planteles deben integrar grupos de promoción de la salud, mediante los cuales se imparten capacitaciones y actividades dirigidas a alumnos, docentes y padres de familia sobre prevención y cuidado de la salud.

La coordinadora reconoció que uno de los principales retos para la implementación del programa ha sido la carga laboral de los docentes, quienes, además de sus actividades cotidianas, deben incorporar las nuevas estrategias de promoción de la salud.