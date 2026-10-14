Muere enfermero tras siete días de agonía en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Tras permanecer siete días hospitalizado por las lesiones que sufrió al estrellar su automóvil contra la base de un semáforo, José Armando Gonzáles Ayala, de 42 años, enfermero del Hospital General de Zona número 11 del IMSS, falleció la madrugada de este miércoles.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la investigación continúa abierta, a la espera de los dictámenes periciales que permitan establecer con precisión cómo ocurrió el percance y determinar si hubo participación de otro vehículo.

Detalles del accidente

El accidente se registró alrededor de las 3:30 horas del jueves 8 de octubre, en el cruce del bulevar Manuel Pérez Treviño y la avenida Martínez. Gonzáles Ayala conducía un automóvil Chevy y, de acuerdo con los primeros reportes, se encontraba en estado de ebriedad cuando se impactó contra la estructura metálica del semáforo.

El conductor quedó prensado entre los restos del vehículo, por lo que rescatistas de Bomberos utilizaron las llamadas tijeras de la vida para liberarlo. Debido a la gravedad de sus lesiones, fue trasladado a un hospital de la ciudad, donde permaneció internado hasta su fallecimiento.

Investigación en curso

Cerca de las 4:00 horas de este miércoles, personal de la Fiscalía tomó conocimiento de la muerte y ordenó el traslado del cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo) para practicar la necropsia y establecer las causas del deceso.

Precisó que, al tratarse del fallecimiento de quien era considerado probable partícipe, la Fiscalía deberá emitir la determinación legal correspondiente una vez que reúna los dictámenes y demás elementos de prueba. La muerte del imputado constituye una causa de extinción de la acción penal.

El delegado señaló que la carpeta no se dará por concluida hasta contar con los resultados periciales. Aunque inicialmente se había descartado la intervención de otra unidad, aclaró que ese punto sigue bajo análisis y deberá definirse con base en los dictámenes.

La Fiscalía continuará con la integración de la investigación para establecer las circunstancias del accidente y emitir la resolución que corresponda.