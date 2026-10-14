Presumían amor en redes y terminan en violencia

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Detrás de las fotografías y muestras de cariño que Karla Berenice Hernández de la Cruz y Ángel "N" compartían en redes sociales, personas cercanas señalaron una relación marcada por constantes conflictos y presuntas agresiones que terminó con la muerte de ella.

Karla, de 40 años, fue asesinada el martes 13 de octubre en una vivienda de la colonia Praderas, en Piedras Negras.

Su pareja sentimental, Ángel "N", de 45 años, fue detenido por su presunta responsabilidad en el crimen. De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue atacada con un machete y un martillo.

Después de la agresión, el propio hombre llamó al número de emergencias 911 para informar lo ocurrido y solicitar la presencia de las autoridades.

DE LAS FOTOS A LOS TESTIMONIOS

Las publicaciones que ambos compartían mostraban una faceta distinta a la descrita por personas cercanas a la pareja. Según testimonios recogidos por medios de comunicación, las discusiones eran frecuentes y, en algunas ocasiones, los conflictos habrían escalado hasta presuntas agresiones físicas. Familiares también señalaron que existían antecedentes de violencia contra Karla.

Estos testimonios describen una relación conflictiva que, pese a la imagen de felicidad proyectada públicamente, habría estado marcada por episodios de maltrato. Reportes periodísticos también mencionaron posibles problemas de celos y económicos como parte del contexto de las discusiones, aunque estos aspectos no han sido confirmados oficialmente como motivos del crimen.

INVESTIGAN POSIBLE FEMINICIDIO

Tras recibir el reporte de emergencia, elementos policiacos y agentes de investigación acudieron al domicilio. En el lugar encontraron a Karla sin vida y procedieron a detener a Ángel "N", quien quedó a disposición de las autoridades.

La Fiscalía General del Estado inició las diligencias correspondientes bajo el protocolo de posible feminicidio, mientras personal pericial recabó evidencias para esclarecer los hechos. El caso expone el contraste entre la imagen de afecto que la pareja mostraba en redes sociales y los testimonios sobre los presuntos conflictos y episodios de violencia en su relación.

Las publicaciones y muestras públicas de cariño no permiten conocer por sí mismas lo ocurrido en la intimidad de una pareja. En este caso, los testimonios sobre las presuntas agresiones forman parte de un contexto que deberá ser investigado por las autoridades.

Mientras avanzan las actuaciones ministeriales, familiares de Karla exigen justicia por su muerte, mientras la Fiscalía continúa con las diligencias para esclarecer lo ocurrido.