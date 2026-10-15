Enfrentará juez por ´halconeo´

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General del Estado solicitará la vinculación a proceso y prisión preventiva para el hombre detenido en brechas de los límites de Coahuila con Nuevo León, señalado por presuntos delitos contra las funciones de seguridad pública, conocido como halconeo, y posesión de narcóticos.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, informó que existe una carpeta de investigación contra el detenido, quien será presentado este jueves ante un juez en Piedras Negras.

De acuerdo con las investigaciones, el hombre fue sorprendido cuando presuntamente arrojaba piezas metálicas conocidas como ponchallantas, con las que habría intentado dañar las unidades de la Policía Estatal que realizaban recorridos de vigilancia en el municipio de Hidalgo.

El detenido, cuya procedencia sería del estado de Quintana Roo, fue trasladado a Piedras Negras y quedó a disposición del Ministerio Público para el desarrollo de las diligencias correspondientes.

Proceso judicial y medidas cautelares

Además de buscar que el juez lo vincule a proceso por los delitos que se le atribuyen, la representación social pretende sustentar con evidencias la imposición de la prisión preventiva, con el argumento de garantizar que permanezca a disposición de la autoridad judicial durante el procedimiento.

Rodríguez Ríos señaló que existe una instrucción directa del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para evitar que los delitos cometidos en los límites de Coahuila queden impunes.

La audiencia de este jueves será clave para determinar si existen elementos suficientes para sujetar al detenido a proceso y si procede la medida cautelar solicitada por la Fiscalía.