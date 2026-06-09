DE HORROR: Detienen a hombre que habría matado, destazado y cocinado a la mascota de su madre

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- La Fiscalía General del Estado confirmó la detención de un hombre acusado de haber dado muerte a una mascota en un domicilio del Ejido Piedras Negras, hecho que causó indignación entre vecinos y familiares de la denunciante.

La investigación se originó tras la denuncia presentada por una mujer de 46 años, quien reportó que, al buscar a su perrita, encontró rastros de sangre en el patio de su vivienda. Minutos después descubrió restos del animal dentro de un recipiente utilizado para cocinar.

¿Cómo ocurrió la detención?

Según la versión proporcionada a las autoridades, su hijo, José Ángel, de 27 años, habría sido el responsable de los hechos. La denunciante indicó que el joven tiene problemas de drogadicción y antecedentes de comportamiento violento dentro del núcleo familiar.

Luego de las primeras diligencias, el Ministerio Público integró una carpeta de investigación por maltrato animal y continuó recabando evidencia para esclarecer lo ocurrido.

Acciones de la autoridad

Al respecto, el delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, dio a conocer que elementos de la Agencia de Investigación Criminal ejecutaron una orden de aprehensión contra el presunto responsable.

Indicó que durante la audiencia inicial se buscará formular imputación por el delito de violencia contra los animales, además de solicitar la vinculación a proceso y las medidas cautelares correspondientes para garantizar el correcto desarrollo de la investigación.

El delegado añadió que el imputado enfrenta además un proceso por violencia familiar, por lo que la autoridad judicial analizará ambos señalamientos. Destacó que la representación social cuenta con datos de prueba que considera suficientes para continuar con el procedimiento penal.

Con la captura del acusado, el caso pasó de la etapa de investigación a la fase judicial, donde se definirá su situación legal.