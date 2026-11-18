PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La reducción gradual de la jornada laboral y los nuevos controles sobre los tiempos de trabajo y conducción podrían generar presiones en los costos operativos de las empresas y trasladarse al precio de los productos y servicios, advirtió Héctor Rodríguez López, economista y comerciante local en Piedras Negras.

Rodríguez López explicó que hay establecimientos comerciales que ya trabajan en la reorganización de sus plantillas laborales, horarios y tiempos de servicio para adaptarse a los cambios que comenzarán a implementarse a partir del próximo año.

Consideró que la primera etapa de reducción, de dos horas en la jornada semanal, todavía permitirá a la mayoría de los negocios realizar ajustes sin afectar significativamente la atención a los clientes ni los precios al consumidor.

Sin embargo, advirtió que el panorama podría complicarse a partir de 2028, cuando la jornada laboral alcance las 44 horas semanales, debido a que algunas empresas tendrán que contratar personal adicional o incrementar el pago de horas extras para mantener sus operaciones.

Impacto en el Sector del Autotransporte

El empresario también señaló que los cambios previstos para 2027 en materia de controles electrónicos de entrada y salida del personal podrían generar complicaciones adicionales, particularmente en el sector del autotransporte.

Explicó que las nuevas disposiciones relacionadas con los tiempos de conducción y descanso de los operadores, así como la limitación de las jornadas, obligarían a algunas empresas transportistas a incorporar un segundo conductor por unidad para mantener sus recorridos.

Esta situación, dijo, incrementaría los costos de operación y, en consecuencia, el precio de los fletes, con repercusiones en prácticamente todas las mercancías, debido a la dependencia del transporte de carga para su distribución.

Aunque reconoció que todavía no existe una estimación sobre la magnitud de los posibles incrementos, consideró que será durante febrero y marzo de 2027 cuando las empresas comiencen a dimensionar el impacto de estas disposiciones.

Añadió que la disponibilidad de operadores representa otro problema para el sector, pues algunas compañías logísticas ya enfrentan dificultades para conseguir conductores y mantienen unidades detenidas por falta de personal.

A esta situación se suma la inseguridad que enfrentan los transportistas en distintas regiones del centro y sur del país, donde se han registrado robos de unidades, secuestros y agresiones contra operadores.

Aunque reconoció que todavía no existe una estimación sobre la magnitud de los posibles incrementos, consideró que será durante febrero y marzo de 2027 cuando las empresas comiencen a dimensionar el impacto de estas disposiciones.

En cuanto a las perspectivas económicas para 2027, consideró que las empresas se mantienen a la expectativa del incremento al salario mínimo, cuyo porcentaje será determinante para evaluar los costos laborales del próximo año.

Desafíos para las Empresas Locales

Advirtió que los negocios con menor capacidad financiera y acceso limitado a tecnología tendrán mayores dificultades para adaptarse a las nuevas disposiciones sin trasladar los costos adicionales a sus clientes.

También expuso que la frontera Norte mantiene desventajas competitivas frente al interior del país debido al diferencial salarial y a las mayores cargas fiscales que enfrentan las empresas de esta región, factores que, sostuvo, han desincentivado algunas inversiones.

Finalmente, señaló que el próximo año estará marcado por diversos factores económicos, entre ellos los ajustes salariales, la inflación, las condiciones para atraer inversiones y el comportamiento del empleo.

Recordó que la franja fronteriza ha resentido durante los últimos dos años los recortes de personal en el sector maquilador, por lo que consideró necesario evaluar cómo evolucionan estas variables para anticipar el comportamiento económico de Piedras Negras.