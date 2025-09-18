Vecina acusada de robar 300 mil pesos a María Magdalena en Piedras Negras

Denuncia a su vecina por presunto robo de 300 mil pesos en pensiones y préstamo en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer de 62 años, identificada como María Magdalena Ortiz Coy, denunció ante la Fiscalía General de Justicia haber sido víctima de un presunto robo por parte de su vecina, a quien habría confiado el cobro mensual de su pensión. El monto sustraído ascendería a cerca de 300 mil pesos, incluyendo pagos de pensión y un préstamo bancario.

El caso ha captado la atención de los medios locales y redes sociales debido a la magnitud del presunto fraude y la relación de confianza entre la víctima y la señalada. Según el testimonio de María Magdalena, ella permitió durante ocho meses que su vecina, identificada como Alicia "N", cobrara por ella su pensión mensual de 23 mil pesos, debido a dificultades personales que le impedían acudir al banco.

"Yo solo pido ayuda a las autoridades. Vine a denunciar para recuperar mi dinero, porque hasta casi me da un infarto cuando me enteré de este robo", declaró María Magdalena en una entrevista para medios de comunicación locales.

Durante ese periodo, la imputada habría entregado versiones contradictorias, asegurando que los depósitos no se habían reflejado en las cuentas. La situación se mantuvo sin mayor sospecha hasta que la hija de la afectada la acompañó a revisar sus estados de cuenta bancarios, descubriendo supuestos retiros indebidos que sumaban alrededor de 300 mil pesos.

El hecho fue denunciado formalmente ante el Ministerio Público en Piedras Negras, donde se abrió una carpeta de investigación. El delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Rodríguez, informó que ya se han iniciado las diligencias correspondientes para esclarecer los hechos y determinar si se trata de un robo con consentimiento, abuso de confianza, o alguna otra figura delictiva.

"Se están recopilando los documentos, testimonios y registros bancarios para esclarecer la situación y definir la naturaleza legal del hecho. La investigación está en curso", puntualizó Rodríguez.

La víctima, visiblemente afectada por el impacto emocional del suceso, afirmó que nunca imaginó ser traicionada por alguien a quien consideraba cercana y de confianza.

Hasta el momento, no se ha emitido orden de aprehensión ni vinculación judicial en contra de la presunta responsable, mientras se continúa integrando el expediente con pruebas documentales y testimoniales.