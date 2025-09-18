Frustran asalto con arma blanca en la colonia Doña Pura

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Un intento de robo con violencia fue frustrado la noche del martes en una tienda de abarrotes ubicada en la colonia Doña Pura, luego de que el cajero enfrentara al presunto ladrón, quien terminó huyendo sin concretar el atraco.

Los hechos ocurrieron en el establecimiento "Abarrotes Lizbeth", sobre la calle Griselda Ayala, donde las cámaras de videovigilancia captaron el momento en que un joven encapuchado, vestido con camisa gris y gorra roja, ingresó al local y amenazó al empleado con una navaja. Tras un breve forcejeo, el trabajador logró evitar el robo.

El sospechoso escapó a bordo de una camioneta Durango, y hasta el momento no ha sido detenido. Las autoridades locales señalaron que es indispensable que los afectados presenten una denuncia formal para poder avanzar en las investigaciones.

El dueño del negocio difundió las grabaciones en redes sociales, solicitando el apoyo de la comunidad para identificar al responsable.