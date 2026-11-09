Cae con cocaína al cruzar a EU

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Un hombre originario de Eagle Pass fue vinculado a proceso y enviado al Centro Federal de Readaptación Social (Cefereso) de Ramos Arizpe, luego de ser detenido cuando transportaba un kilogramo de cocaína adherido al abdomen, en las inmediaciones del puente internacional número uno.

La detención fue resultado de una investigación de inteligencia realizada por elementos de la Policía Civil Coahuila, que inició tras una denuncia anónima sobre el envío de narcóticos mediante una empresa de paquetería.

Como parte de las primeras indagatorias, los agentes detectaron un paquete en las instalaciones de Estafeta, cuyo contenido era aproximadamente 1.5 kilogramos de metanfetamina, también conocida como cristal.

El seguimiento a la procedencia y al destinatario del envío permitió ampliar las investigaciones hasta identificar otro posible traslado de droga en la zona centro de Piedras Negras.

Detención de Luis N. en Piedras Negras

Fue así como los policías detectaron a Luis N., originario de Eagle Pass, cuando caminaba por la calle Hidalgo, en dirección al puente internacional número uno.

El hombre se encontraba a pocos metros de llegar a la caseta de cobro cuando observó una unidad de la Policía Civil Coahuila y mostró una actitud nerviosa, por lo que los elementos le marcaron el alto para realizarle una revisión.

Durante la inspección corporal, los agentes encontraron un paquete con un kilogramo de cocaína sujeto con cinta adhesiva a la altura del abdomen, motivo por el que fue detenido y la sustancia asegurada.

Proceso Judicial y Medidas Adoptadas

Luis N. y el narcótico quedaron a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), que integró la carpeta de investigación correspondiente.

Durante el fin de semana se celebró la audiencia inicial, en la que un juez consideró que existían elementos suficientes para vincularlo a proceso. Como medida para enfrentar el procedimiento penal, el imputado quedó internado en el Cefereso de Ramos Arizpe.