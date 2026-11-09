Arranca construcción de 100 techumbres escolares en todo el estado

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El Gobierno de Coahuila puso en marcha la construcción de 100 techumbres escolares en las distintas regiones del estado, con una inversión de 313.7 millones de pesos, de las cuales 15 serán destinadas a planteles educativos de Piedras Negras.

Durante el arranque del programa, el gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que las obras forman parte de la estrategia de infraestructura educativa del proyecto En Equipo le Entramos y responden a solicitudes realizadas por las comunidades escolares.

Beneficios de las techumbres escolares en Piedras Negras

El mandatario estatal señaló que las 15 techumbres contempladas para Piedras Negras beneficiarán a más de 5 mil estudiantes.

La construcción de la primera estructura comenzó durante el evento y se estima que esté concluida en un plazo de tres a cuatro meses. Posteriormente, se dará inicio a los trabajos en los otros 14 planteles beneficiados en el municipio.

Jiménez Salinas destacó que el programa contempla obras en las cinco regiones de Coahuila: 25 en la región Norte, 11 en la Carbonífera, 16 en la Centro-Desierto, 23 en la Sureste y 25 en La Laguna.

El gobernador indicó que la inversión en infraestructura educativa también incluye la construcción y rehabilitación de aulas, laboratorios, baños y espacios deportivos, además de las techumbres.

Compromiso con la educación pública

Durante su mensaje, sostuvo que el fortalecimiento de la educación pública es uno de los compromisos de su administración y reconoció la participación de docentes, directivos, padres de familia y autoridades educativas en la gestión de las obras.

En el evento estuvieron presentes la subsecretaria de Gobierno, Sonia Villarreal; el diputado local Guillermo "Memo" Ruiz; el senador Gabriel Elizondo y el secretario de Educación, Emmanuel Garza Fishburn, entre otros representantes del sector educativo y de la comunidad.