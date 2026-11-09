Manolo Jiménez buscará acercamiento con gobernadora electa de Texas

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, manifestó su interés por mantener y fortalecer la relación de colaboración con Texas, tras la elección de Gina Hinojosa como nueva gobernadora de ese estado.

El mandatario señaló que Coahuila y Texas mantienen vínculos históricos y una relación estratégica, por lo que confió en que podrán continuar trabajando de manera coordinada con la próxima administración texana.

Fortalecimiento de la relación entre Coahuila y Texas

Indicó que buscará establecer contacto con Hinojosa una vez que concluya el proceso electoral y avance la transición gubernamental, debido a que actualmente las autoridades electas se encuentran organizando el inicio de su administración. Jiménez Salinas consideró que las raíces mexicanas de la gobernadora electa pueden contribuir a fortalecer los lazos entre ambas entidades.

«Somos estados hermanos; solíamos o nacimos como un solo estado hace 200 años», expresó el gobernador al referirse a la relación histórica entre Coahuila y Texas.

Añadió que su gobierno mantiene como prioridad la buena relación con Texas y manifestó su confianza en que habrá disposición para impulsar proyectos conjuntos durante la nueva etapa de colaboración.

Impacto de la elección de Gina Hinojosa

Jiménez Salinas recordó que ambas entidades comparten una historia común y sostuvo que la relación bilateral es importante para el desarrollo económico y la cooperación regional.

La victoria de Hinojosa sobre el gobernador Greg Abbott fue confirmada tras las elecciones del 3 de noviembre. La legisladora se convertirá en la primera mujer latina en gobernar Texas y asumirá el cargo en enero de 2027.