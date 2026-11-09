Reconoce gobernador a la PAR por resguardo de alcalde de Río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de la Policía de Acción y Reacción (PAR) de Coahuila recibieron un reconocimiento a nivel nacional por su intervención para resguardar al alcalde de Río Bravo, Tamaulipas, Miguel Ángel Almaraz, luego de que presuntamente fuera privado de la libertad en los límites de estados vecinos.

Reconocimiento a la Policía de Acción y Reacción

El gobernador de Coahuila, Manolo Jiménez Salinas, destacó que la actuación de los elementos permitió detectar la situación y brindar protección inmediata al edil, además de notificar a las autoridades federales.

Explicó que, tras conocer que el alcalde se encontraba bajo resguardo de las corporaciones estatales, se comunicó con el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana federal, Omar García Harfuch, para informarle sobre el caso.

También señaló que se estableció comunicación con las fiscalías de Zacatecas, San Luis Potosí y Tamaulipas, así como con representantes de la Fiscalía General de la República (FGR), como parte de la coordinación entre las entidades.

Jiménez Salinas atribuyó la respuesta de las corporaciones al esquema de seguridad implementado en Coahuila, que, dijo, contempla acciones de prevención, proximidad, inteligencia y fuerza.

Coordinación entre Entidades

Añadió que su administración mantiene inversiones en la construcción de cuarteles, adquisición de patrullas, entrega de uniformes y profesionalización de los cuerpos policiacos, además de mejoras en sus prestaciones.

El mandatario consideró que la intervención en este caso refleja la coordinación entre las corporaciones estatales y las autoridades de otras entidades para atender situaciones de seguridad.