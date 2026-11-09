Gobierno de Coahuila gestiona apertura del cruce de Acuña para exportación de ganado

Gobierno de Coahuila gestiona ante autoridades de Estados Unidos la apertura del cruce de Acuña para la exportación de ganado, lo que permitiría beneficiar a productores de la entidad y de estados vecinos.

El gobernador Manolo Jiménez Salinas informó que la semana pasada sostuvo una reunión con representantes de la Embajada de Estados Unidos en México para abordar la posibilidad de reactivar la exportación de ganado a través de esa frontera.

Apertura del cruce de Acuña

Explicó que, durante el encuentro, solicitó apoyo para concretar la apertura del punto de cruce de Acuña, que, de acuerdo con lo planteado, podría ser el primero en habilitarse en Coahuila.

Señaló que la operación de este cruce no solo favorecería a los ganaderos coahuilenses, sino también a productores de entidades como Durango y Tamaulipas, que podrían trasladar sus animales hacia Estados Unidos por territorio coahuilense.

Sin embargo, aclaró que todavía no existe una fecha definida para la apertura, aunque aseguró que las gestiones continúan tanto en México como en Washington.

El mandatario reconoció la participación de la Unión Ganadera y del secretario de Desarrollo Rural del estado en las negociaciones, además del trabajo de representantes y gestores que mantienen contacto con autoridades estadounidenses.

Impacto en el sector ganadero

Jiménez Salinas reiteró que el objetivo es recuperar la actividad exportadora por la frontera de Coahuila y ampliar las oportunidades de comercialización para el sector pecuario regional. La apertura, sin embargo, dependerá de la autorización de las autoridades sanitarias estadounidenses.

El Departamento de Agricultura de Estados Unidos mantiene un esquema gradual de reapertura y, en su actualización del 22 de octubre, todavía no incluía a Acuña entre los puertos autorizados para importar ganado mexicano.