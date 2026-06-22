Omiten consignar choque de patrulla en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General del Estado inició una revisión sobre un accidente vial en el que estuvo involucrada la patrulla 2533 de la Policía Municipal y que, presuntamente, no fue consignado ante el Ministerio Público, pese a que una persona habría resultado lesionada de gravedad.

El percance ocurrió en la colonia Lázaro Cárdenas, donde la unidad oficial aparece como presunta responsable de impactar un automóvil Nissan Altima gris, conducido por Luis Fernando García.

El delegado de la Fiscalía, Federico Fernández Montañez, confirmó que la dependencia no recibió notificación oficial del accidente, a pesar de que la legislación establece la obligación de informar al Ministerio Público cuando existen personas lesionadas o posibles conductas constitutivas de delito.

El funcionario señaló que la Fiscalía tuvo conocimiento del caso a través de videos difundidos entre ciudadanos, en los que se observa el percance. Sin embargo, precisó que hasta el momento no cuentan con información oficial sobre la mecánica de los hechos ni sobre las condiciones en que quedaron los involucrados.

Indicó que cualquier autoridad está obligada a dar vista al Ministerio Público cuando ocurre un hecho que pudiera derivar en responsabilidades penales, obligación que también corresponde a los cuerpos policiales.

Asimismo, informó que se solicitará información al comisario de Seguridad Pública, Cruz Eliud Mercado, para conocer las razones por las que el accidente no fue puesto a disposición de la autoridad ministerial.

De manera paralela, la Fiscalía instruyó al área de Policía Cibernética para recabar y analizar los videos disponibles, elaborar el Informe Policial Homologado e integrar una carpeta de investigación que permita esclarecer lo ocurrido y determinar posibles responsabilidades.

El delegado advirtió que las corporaciones municipales carecen de facultades para formalizar acuerdos reparatorios sin la intervención del Ministerio Público, ya que esa práctica puede afectar la preservación de evidencias y complicar la integración de una investigación.

Explicó que, en diversos casos, los acuerdos celebrados fuera del procedimiento legal provocan la pérdida o alteración de pruebas que resultan fundamentales para que los peritos determinen las causas del accidente y la responsabilidad de los involucrados.

Aunque el delito de lesiones culposas permite mecanismos alternos de solución de controversias, precisó que estos deben desarrollarse dentro del procedimiento correspondiente y con conocimiento de la autoridad ministerial.

La Fiscalía analizará el material videográfico y la información disponible para determinar si existieron omisiones en la actuación de las autoridades y establecer las acciones legales procedentes.