Persisten aguas negras en la calle Periodistas; vecinos exigen solución definitiva

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Una fuga de aguas negras que se extiende por la calle Periodistas, desde la avenida Emilio Carranza hasta la avenida 16 de Septiembre, continúa generando molestias entre habitantes, comerciantes y estudiantes del sector, luego de que una intervención municipal no resolviera de fondo el problema.

De acuerdo con vecinos y trabajadores de la zona, la situación comenzó hace aproximadamente dos meses. Aunque personal municipal realizó trabajos de atención hace unas semanas, el problema reapareció en menos de una semana, provocando nuevamente el estancamiento de aguas residuales y la presencia constante de olores desagradables.

Los afectados señalan que la acumulación de aguas negras ha impactado directamente la actividad comercial del área, ya que algunos clientes optan por retirarse debido a las condiciones sanitarias y al mal olor.

Rafael Torres, trabajador de un establecimiento ubicado sobre la calle Periodistas, aseguró que la problemática afecta tanto a comerciantes como a quienes transitan diariamente por el sector.

"Habían venido a arreglar, pero con las lluvias se volvió a llenar. Nos afecta porque los clientes llegan y se quejan por el olor; algunos prefieren retirarse porque no soportan el ambiente", comentó.

El entrevistado consideró que la intervención realizada únicamente retiró el agua acumulada, sin corregir la causa que origina el problema.

"Yo creo que solo sacaron el agua que estaba estancada, pero no dieron una solución. Si está tapado, sigue tapado", expresó.

Además del impacto comercial, vecinos destacan las afectaciones para estudiantes y padres de familia que diariamente utilizan esta vialidad. En el cruce de las calles Periodistas y López Mateos se ubican una escuela secundaria y un jardín de niños, por lo que decenas de alumnos deben caminar entre los encharcamientos para ingresar a sus planteles.

Los habitantes señalaron que esta situación representa un riesgo sanitario y una molestia constante para las familias, especialmente durante los horarios de entrada y salida escolar.

Ante ello, hicieron un llamado al Sistema Municipal de Aguas y Saneamiento (SIMAS) y al Gobierno Municipal para que atiendan de manera integral la problemática y ejecuten una solución definitiva que evite la reaparición de las aguas residuales.

Asimismo, cuestionaron que, pese a la magnitud del problema y su visibilidad, la situación continúe sin resolverse, aun cuando personal de distintas dependencias municipales circula regularmente por el sector.