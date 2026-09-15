Investigan homicidio de hombre hallado sin vida en Villa de Fuente

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General del Estado mantiene abierta la investigación por el homicidio de un hombre ocurrido durante la madrugada de este lunes en Villa de Fuente, donde agentes buscan establecer quiénes participaron en el ataque y reconstruir sus movimientos.

La víctima fue identificada como Jesús Alfonso Fuentes, de 59 años, residente de San Antonio, Texas, quien además vivía con su familia en el sector donde ocurrieron los hechos.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte I, informó que Fuentes fue localizado sin vida dentro de un vehículo, con dos impactos de arma de fuego.

El funcionario señaló que las primeras diligencias permitieron establecer una línea de investigación que apunta a la posible intervención de dos personas que habrían arribado al sitio en una motocicleta. Una de ellas habría efectuado los disparos, aunque esta mecánica aún debe ser corroborada por los investigadores.

Acciones de la autoridad

Como parte de las pesquisas, agentes de la Agencia de Investigación Criminal y corporaciones de seguridad de la Región Norte revisan cámaras de videovigilancia instaladas en sectores cercanos, en busca de imágenes que permitan identificar a los probables responsables y determinar las rutas que siguieron antes y después del ataque.

"Estamos revisando cámaras de seguridad de lugares cercanos para poder identificar a él o los presuntos responsables y poder esclarecer los hechos", declaró Rodríguez Ríos.

El delegado explicó que las condiciones de iluminación durante la madrugada dificultaron algunas de las diligencias iniciales, por lo que los investigadores regresaron al sitio con luz natural para ampliar la búsqueda de indicios.

En el lugar fueron asegurados indicios de carácter balístico y el vehículo en el que se encontraba la víctima. Los objetos son sometidos a diversos dictámenes periciales que forman parte de la carpeta de investigación.

Rodríguez Ríos indicó que, hasta el momento, no se ha establecido que Fuentes hubiera recibido amenazas previamente y advirtió que el resto de la información se dará a conocer conforme avance la indagatoria.

Detalles confirmados

Con este caso suman seis homicidios registrados por la Fiscalía en la Región Norte I durante el periodo referido: cuatro en Piedras Negras y dos en Allende.

De acuerdo con el delegado, los otros cinco homicidios ya fueron esclarecidos, por lo que el ocurrido este lunes en Villa de Fuente es el caso que permanece pendiente de resolución.

Rodríguez Ríos agregó que existe una instrucción directa del fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, para esclarecer el homicidio y confió en que las diligencias permitan obtener resultados en los próximos días.