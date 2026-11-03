+Mandan al Cereso a dos por nexos criminales

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Tras ser vinculados a proceso, dos hombres señalados como presuntos integrantes de un grupo delictivo que opera en un estado vecino fueron ingresados al Centro Penitenciario de Piedras Negras, donde permanecerán mientras enfrentan las acusaciones en su contra.

La Fiscalía General del Estado mantiene abiertas dos líneas de investigación para establecer qué actividades realizaban en esta ciudad, los motivos de su presencia y sus posibles conexiones con otros hechos delictivos.

Detención y vinculación a proceso

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, informó que la detención fue resultado de labores de inteligencia y coordinación entre corporaciones, en las que participó el Agrupamiento de Acción y Reacción.

Los imputados fueron identificados como Maynor José N., de 37 años, originario de Chiapas, y Luis Ángel N., de 23, procedente de Veracruz. Ambos fueron asegurados en un domicilio ubicado en la calle Coculo, en la colonia Valle de las Flores.

El funcionario explicó que, después de su captura, fueron puestos a disposición de la autoridad judicial y vinculados a proceso durante la audiencia inicial. Como parte de la resolución, quedaron internados formalmente en el penal de Piedras Negras.

Detalló que, de acuerdo con los trabajos de inteligencia, los detenidos presuntamente pertenecen a una organización criminal que opera en una entidad vecina y que habría intentado ingresar a territorio coahuilense para desarrollar actividades delictivas.

Investigaciones en curso

Ante esta situación, el fiscal general, Federico Fernández Montañez, instruyó mantener las acciones de investigación y coordinación con la Secretaría de Seguridad Pública, particularmente en labores de inteligencia, patrullaje y prevención para impedir la incursión de grupos criminales.

Rodríguez Ríos señaló que las dos investigaciones continúan por separado y buscan robustecer los datos relacionados con la presunta pertenencia de los imputados a un grupo delictivo, así como determinar la finalidad de su presencia en Piedras Negras.

Agregó que la información obtenida también se comparte con las corporaciones policiales para reforzar las alertas y las labores de vigilancia. En caso de establecerse la participación de los detenidos en otros delitos, se integrarán las carpetas de investigación correspondientes.

El delegado precisó que el Ministerio Público cuenta con un plazo de dos meses para reunir mayores elementos de prueba y aportar aquellos que resulten relevantes para fortalecer las acusaciones durante el proceso penal.

Aunque no descartó que las investigaciones puedan derivar en nuevas detenciones, aclaró que todavía no es posible confirmar esa posibilidad, pues ambos trabajos continúan en desarrollo y podrían generar información de inteligencia útil para otras indagatorias.