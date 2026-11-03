Descartan muerte violenta de Griselda Garza Rosales

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia descartó que la muerte de Griselda Garza Rosales, de 64 años, estuviera relacionada con algún hecho violento, luego de que los resultados de la necropsia determinaran que falleció por causas naturales.

La mujer fue localizada sin vida el lunes al mediodía, en las escaleras de su domicilio, ubicado en la calle Monte Albán, en la colonia Tierra y Esperanza. El reporte inicial señalaba que presuntamente se había desvanecido mientras bajaba los escalones y que pudo haberse golpeado en la cabeza durante la caída.

Sin embargo, los estudios forenses establecieron que la causa del fallecimiento fue un choque cardiogénico y un choque neurogénico, condiciones asociadas con un problema patológico, sin que se encontraran elementos para atribuir el deceso a una agresión o a una causa externa.

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que personal de la Agencia de Investigación Criminal acudió al lugar para realizar las diligencias correspondientes y el levantamiento del cuerpo.

Explicó que, una vez concluida la necropsia, se confirmó que no existió una muerte violenta, por lo que la investigación será cerrada.

Añadió que el cuerpo ya fue identificado y reclamado por sus familiares, a quienes fue entregado para los servicios funerarios y su posterior sepultura.

Con la confirmación de las causas médicas del fallecimiento y al descartarse la comisión de algún delito, la Fiscalía dará por concluida la carpeta de investigación.