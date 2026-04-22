Detienen en Monclova a joven acusado de abuso y violación agravada en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprehensión en este municipio contra Ángel Jesús "N", de 20 años, señalado por los delitos de abuso y violación agravada.

De acuerdo con información proporcionada por la Fiscalía General del Estado de Coahuila, a través de su delegado Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, el imputado es investigado por hechos ocurridos en Piedras Negras.

La denuncia fue presentada inicialmente ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para la Mujer (CJEM), instancia que dio seguimiento al caso y aportó elementos para la obtención del mandato judicial.

Las autoridades detallaron que los cargos incluyen el agravante de abuso de poder o de confianza.

Detalles confirmados

Tras su detención en la Región Centro del estado, el joven fue trasladado a Piedras Negras, donde en las próximas horas se llevará a cabo la audiencia de vinculación a proceso, en la que un juez determinará su situación jurídica.