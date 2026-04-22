Arranca Punto Violeta en la UAC de Piedras Negras; suman 625 espacios seguros para mujeres en Coahuila

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Con el objetivo de fortalecer la red de atención y protección para mujeres, el Gobierno del Estado puso en marcha un nuevo Punto Violeta en instalaciones de la Universidad Autónoma de Coahuila (UAC), con lo que suman ya 625 espacios seguros distribuidos en toda la entidad.

El nuevo Punto Violeta en la UAC

La secretaria de las Mujeres, Mayra Valdés, destacó que estos puntos funcionan como sitios de primer contacto para mujeres que enfrentan situaciones de violencia o riesgo, donde pueden recibir orientación inmediata y canalización a instancias de seguridad o atención especializada.

"Los Puntos Violeta son espacios seguros para todas las mujeres. Funcionan como un seguro de vida: ojalá no tengamos que utilizarlos, pero es fundamental saber que están ahí cuando se necesiten", señaló.

Explicó que, a través de estos módulos, cualquier mujer, ya sea dentro de la universidad o en tránsito, puede solicitar apoyo, activando protocolos de emergencia con corporaciones como la Policía Violeta, municipal o estatal.

Estadísticas de atención

Aunque el número de emergencias ha sido bajo, Valdés informó que se han registrado alrededor de 250 solicitudes de orientación, principalmente relacionadas con temas legales como custodia, pensión alimenticia y procesos de separación. Menos de 20 casos han requerido atención por violencia grave.

La funcionaria subrayó que, pese a los avances en seguridad en Coahuila, la violencia familiar continúa siendo un reto, por lo que se trabaja de manera coordinada con los tres órdenes de gobierno para su prevención y erradicación.

En ese sentido, anunció la instalación de un "Centro Libre", en coordinación con autoridades municipales, el cual brindará atención integral de primer contacto a mujeres en situación de violencia, complementando la labor de los Centros de Justicia y Empoderamiento.

Durante 2025, estos centros brindaron más de 25 mil atenciones en áreas como trabajo social, psicología y asesoría legal, con un promedio mensual de 130 usuarias en Piedras Negras.

Valdés anunció que se inauguró otro Punto Violeta en la Universidad Tecnológica del Norte de Coahuila, en Nava, e hizo un llamado a instituciones educativas y empresas a sumarse a esta estrategia.

La funcionaria destacó que la administración estatal, encabezada por el gobernador Manolo Jiménez, impulsa una política integral que coloca en el centro la prevención, atención y erradicación de la violencia contra las mujeres.

A través de los Puntos Violeta y los Centros Libre, se busca ampliar la cobertura de atención inmediata, acercar los servicios a la ciudadanía y fortalecer la coordinación entre autoridades para brindar respuestas más rápidas y efectivas.