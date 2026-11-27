PIEDRAS NEGRAS, COAH: El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la detenida, identificada como Leticia "N", también es investigada por su probable participación en el robo de un teléfono celular cometido días antes.

Explicó que la intervención policial comenzó luego de que los afectados reportaran el atraco directamente a través de los grupos de seguridad vecinal, en los que participan habitantes de distintas colonias y elementos de la corporación.

A partir de ese aviso, agentes investigadores recabaron la información, dieron conocimiento al Ministerio Público y desplegaron un operativo que permitió localizar la motocicleta e identificar a la adolescente señalada en los hechos.

Rodríguez Ríos aclaró que entre la persona afectada y la menor no existe parentesco ni una relación familiar cercana, como inicialmente se había manejado.

Tras su detención y la recuperación del vehículo, Leticia "N" quedó a disposición de las autoridades especializadas en justicia para adolescentes, que integrarán la carpeta de investigación y determinarán su situación jurídica dentro del plazo correspondiente de 36 horas.

El funcionario destacó que la participación ciudadana fue determinante para atender el reporte sin necesidad de recurrir a los servicios de emergencia, pues los afectados establecieron contacto directo con el comandante de la Policía de Investigación Criminal.

Añadió que estos mecanismos de comunicación forman parte de la estrategia de proximidad social instruida por el fiscal general del Estado, Federico Fernández Montañez, con el propósito de fortalecer la colaboración entre autoridades y vecinos, además de esclarecer los delitos y evitar que queden impunes.