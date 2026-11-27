PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El alcalde Jacobo Rodríguez remitió a la Unidad de Transparencia las preguntas sobre la adquisición de la excavadora tipo draga que opera en el arroyo El Soldado y que ha presentado al menos tres episodios de fallas, sin precisar quién fue el proveedor, cómo se realizó la compra ni si la maquinaria cuenta con garantía.

Durante la conferencia matutina de este jueves, al ser cuestionado sobre esos aspectos, el edil respondió que la información debía solicitarse a través de Transparencia, sin ofrecer detalles sobre la adquisición del equipo.

"Esa respuesta la tienes en Transparencia. Pueden preguntar ahí con quién se la compró", contestó. La excavadora ha registrado problemas en al menos tres ocasiones desde que comenzó a trabajar en el arroyo El Soldado.

Incidentes de la Excavadora en el Arroyo El Soldado

El primer incidente ocurrió el 9 de octubre, cuando falló el mecanismo del brazo excavador y fue necesario retirar uno de sus pistones para repararlo.

El 26 de octubre, el mismo mecanismo volvió a presentar una falla y la unidad quedó fuera de operación en un predio de la colonia El Edén, nuevamente con piezas retiradas.

A mediados de noviembre, desde el miércoles previo al día 15, la maquinaria volvió a quedar inmóvil, esta vez cerca del puente de la colonia Las Argentinas. El Municipio no informó públicamente el motivo de esa interrupción.

Ante la recurrencia de los problemas, también se preguntó al Alcalde qué responsabilidad tendría el proveedor por las fallas y si el equipo cuenta con alguna garantía.

Sin embargo, esos cuestionamientos tampoco fueron aclarados durante la conferencia. En la misma intervención, Rodríguez fue cuestionado sobre la fresadora del tren de pavimentación, que permaneció aproximadamente seis meses en el taller de Obras Públicas después de caer en un socavón de la avenida Los Maestros, el pasado 11 de mayo.

El hecho ocurrió mientras públicamente se informaba que el tren de pavimentación se encontraba en operación. Al respecto, el Alcalde negó que la fresadora estuviera fuera de servicio por una falla y argumentó que, en las calles intervenidas hasta entonces, no había sido necesario retirar la carpeta asfáltica.

Situación de la Fresadora del Tren de Pavimentación

Explicó que sería hasta los trabajos en la colonia CROC cuando comenzaría a utilizarse para fresar las vialidades que, según dijo, sí requieren ese procedimiento. "Nosotros pavimentamos calles que no necesitaban realmente fresar la calle. Ahorita que estamos en la CROC va a empezar a fresar la fresadora calles que sí necesitamos fresar", señaló.

No obstante, su explicación no precisó por qué durante varios meses se informó que el tren de pavimentación estaba completo y en funcionamiento, mientras la fresadora permanecía en el taller municipal.

Así, el Alcalde dejó sin aclarar las razones por las que esa maquinaria estuvo fuera de operación durante meses y remitió a Transparencia las preguntas sobre la compra, la garantía y la responsabilidad del proveedor de la excavadora tipo draga.