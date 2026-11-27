PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo (Canaco Servytur) de Piedras Negras se prepara para realizar su 21.ª Promoción Comercial 2026, con la que celebrará el 106 aniversario del organismo empresarial y buscará incentivar las compras en negocios locales.

Detalles del Sorteo

De acuerdo con la convocatoria, el sorteo se llevará a cabo el martes 1 de diciembre, cuando se darán a conocer los ganadores de esta edición. El premio principal será de 106 mil pesos en efectivo, monto que hace referencia a los años de fundación de la cámara en esta frontera.

Además, se entregarán otros premios aportados por establecimientos participantes. Para obtener boletos, los consumidores deberán realizar compras en los negocios afiliados a la promoción, llenar los datos solicitados y depositar los talones en las urnas autorizadas antes del cierre de la convocatoria.

Impulso al Comercio Local

Con esta iniciativa, la Canaco Servytur busca impulsar el consumo en el comercio local y reconocer la preferencia de los clientes durante la temporada de fin de año.