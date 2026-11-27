PIEDRAS NEGRAS, COAH. - La incertidumbre política y económica en Estados Unidos podría frenar la llegada de nuevas inversiones a México, ante las dudas que, de acuerdo con el sector comercial, generan los resultados electorales y el escenario legislativo que enfrenta el presidente Donald Trump.

Impacto de la incertidumbre política en las inversiones

El comerciante local Héctor Rodríguez López consideró que la nueva correlación de fuerzas en el Congreso estadounidense podría influir en las decisiones de empresas que contemplaban establecer proyectos en territorio mexicano.

Señaló que, ante un escenario de incertidumbre política, algunos inversionistas podrían aplazar sus planes o reconsiderar sus proyectos, mientras esperan mayor claridad sobre las condiciones económicas y comerciales entre ambos países.

Factores que afectan la confianza de los inversionistas

Rodríguez López estimó que la recuperación de la confianza para invertir dependerá, entre otros factores, de la evolución del gobierno de Trump y de las definiciones relacionadas con el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Añadió que la falta de certidumbre sobre las reglas comerciales podría prolongar la cautela de los inversionistas y afectar las expectativas de crecimiento económico para México.