PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC) investigan el hallazgo del cuerpo de una mujer en el Río Bravo, a la altura del rancho Uresti, en el municipio de Guerrero, luego de recibir un aviso de agentes de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos.

De acuerdo con los primeros reportes, la mujer fue localizada a la orilla del río, recostada boca arriba, luego de que fuera reportada flotando en el cauce.

Identificación de la víctima

Al momento del hallazgo vestía una sudadera negra con la leyenda Aeropostale, pantalón de mezclilla azul y tenis negros marca Skechers. A simple vista, no presentaba lesiones visibles.

Personal de Servicios Periciales procesó el lugar y posteriormente trasladó el cuerpo al Servicio Médico Forense (Semefo), donde se le practicará la necropsia de ley para establecer la causa de muerte.

Coordinación entre autoridades

La localización movilizó a corporaciones de ambos lados de la frontera. En Eagle Pass, Texas, elementos de Seguridad Pública, personal del Grupo Beta y autoridades estadounidenses participaron en las acciones para recuperar el cuerpo.

Alrededor de las 13:15 horas del viernes se realizaban maniobras para extraerlo del cauce del río, mientras las autoridades efectuaban las diligencias correspondientes.

Hasta el momento, la mujer permanece sin identificar y tampoco se han establecido las circunstancias en las que terminó en el agua. La Agencia de Investigación Criminal quedó a cargo de las indagatorias para esclarecer los hechos. La causa de muerte será determinada mediante los estudios periciales correspondientes.