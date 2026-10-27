Caen dos con más de 2 kilos de cristal

Los detienen en la colonia Bravo; indagan posible vínculo con otros casos

PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una pareja que transportaba 2 kilos 100 gramos de metanfetamina fue detenida por elementos de la Agencia de Investigación Criminal durante las primeras horas de este martes en calles de la colonia Bravo.

Detención de la pareja

Los detenidos, identificados como Karla Elizabeth N, de 26 años, y Julio N, de 32, viajaban en un automóvil Kia de modelo reciente cuando los agentes les marcaron el alto debido a que la unidad les pareció sospechosa.

Durante la inspección del vehículo, los investigadores localizaron la droga conocida como cristal, por lo que aseguraron tanto el narcótico como el automóvil y detuvieron a sus ocupantes.

Ambos fueron puestos a disposición del Ministerio Público Federal de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que deberá determinar su situación jurídica dentro del plazo legal de 48 horas y continuar con las investigaciones correspondientes.

Investigaciones adicionales

Además de establecer su probable responsabilidad en los hechos, las autoridades indagan si la pareja tiene relación con otras carpetas de investigación o con los cateos realizados durante las últimas horas.

Hasta el momento, no se han precisado mayores detalles sobre el posible vínculo de los detenidos con otras indagatorias.