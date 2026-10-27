Fiscalía espera expediente del IMSS para esclarecer muerte de joven agredido con picahielo

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia espera el expediente clínico del IMSS para esclarecer las circunstancias en que murió Cristian Alonso Órnelas Escobar, de 20 años, quien había sido agredido con un picahielo en la colonia Valle de las Flores.

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte 1, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, informó que la necropsia estableció como causa de muerte un choque séptico, asociado a una infección interna. Sin embargo, precisó que aún deben analizarse los antecedentes médicos y la atención que recibió el joven antes de determinar las responsabilidades correspondientes.

De acuerdo con el funcionario, el joven ingresó en tres ocasiones al hospital. Tras las primeras atenciones, fue dado de alta, pero posteriormente falleció, por lo que la autoridad busca establecer cómo evolucionó su estado de salud y qué relación existe entre las lesiones y el desenlace.

Análisis de la atención médica recibida

Rodríguez Ríos explicó que el dictamen de los peritos en medicina requiere contar con toda la información sobre los procedimientos y la atención proporcionada por el personal médico. Para ello, ya se realizan las diligencias necesarias para obtener los documentos hospitalarios.

Con esos elementos, el Ministerio Público deberá determinar si la muerte está relacionada directamente con la agresión y si existen indicios de una posible negligencia médica, o bien, si corresponde establecer responsabilidades por homicidio.

El delegado señaló que la investigación permanece abierta y que, aunque ya hay personas detenidas, todavía no se cuenta con todos los elementos para concluir la carpeta. La Fiscalía espera obtener resultados concretos en los próximos días.