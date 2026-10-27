Investigan a "El Cheque" por su posible relación con otros robos en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH: La Fiscalía General de Justicia abrió una investigación para determinar si Roberto Efraín N., alias "El Cheque", de 45 años, está relacionado con otros robos a establecimientos comerciales, luego de ser detenido por su presunta participación en un atraco a una tienda de abarrotes de la colonia Lázaro Cárdenas, en Piedras Negras.

Detalles de la detención

Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia, informó que la captura se realizó por elementos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), quienes cumplimentaron un mandamiento judicial derivado de la denuncia presentada por el propietario del negocio afectado.

Tras su detención, el señalado fue puesto a disposición del juez correspondiente, ante quien se llevará a cabo la audiencia inicial para determinar su situación jurídica.

Investigación de otros robos

El funcionario explicó que las indagatorias continuarán para establecer si el detenido tiene relación con otros atracos y, de existir elementos suficientes, proceder conforme a derecho por los posibles hechos adicionales.