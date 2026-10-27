Detienen a menor de 14 años por amenaza escolar en Eagle Pass

EAGLE PASS, TEXAS. - Un estudiante de 14 años fue detenido en Eagle Pass, Texas, como presunto responsable de una amenaza difundida en redes sociales contra la secundaria Eagle Pass Junior High School, informó este martes el Departamento de Policía local.

De acuerdo con el reporte oficial, la investigación comenzó luego de que un padre de familia alertara a las autoridades sobre una publicación amenazante relacionada con el plantel. A partir del aviso, los agentes iniciaron las indagatorias para identificar al autor del mensaje y evaluar el posible riesgo para alumnos, docentes y demás personal escolar.

Detención del menor y procedimiento policial

Las investigaciones permitieron localizar al adolescente en un domicilio particular. Posteriormente, los oficiales lo trasladaron a las instalaciones de la Policía para continuar con el procedimiento correspondiente. El Departamento de Probatoria Juvenil intervino en el caso y coordinó acciones con los investigadores para que el menor fuera ingresado a un centro de detención juvenil.

La jefa de Policía de Eagle Pass, Amy Gonzalez, advirtió que las amenazas contra instituciones educativas se consideran asuntos de máxima seriedad, incluso cuando se presentan como bromas o mensajes que aparentemente no buscan concretar un acto violento.

La corporación señaló que las publicaciones relacionadas con armas de fuego o actos violentos pueden generar temor entre estudiantes, familias y trabajadores de los planteles, por lo que exhortó a la población a evitar este tipo de conductas.

Asimismo, reconoció la intervención del padre de familia que reportó la publicación y destacó que la colaboración ciudadana permite detectar posibles situaciones de riesgo y facilita una respuesta oportuna de las autoridades.

Importancia de la colaboración ciudadana

Como parte de las medidas preventivas, la Policía pidió a madres, padres y tutores hablar con sus hijos sobre las consecuencias de emitir amenazas, tanto de manera presencial como mediante redes sociales, plataformas digitales o herramientas de inteligencia artificial.

La corporación reiteró el llamado a reportar de inmediato cualquier mensaje que represente una posible amenaza a las autoridades policiales o escolares, bajo el principio de "Si ves algo, di algo". Finalmente, subrayó que la protección de los estudiantes y del personal educativo es una de sus principales prioridades.