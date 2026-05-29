Obtiene libertad empleado de CFE acusado de acoso

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Pedro N, trabajador de la Comisión Federal de Electricidad de 36 años, obtuvo su libertad luego de que un juez autorizara un acuerdo reparatorio dentro del proceso que enfrenta por presunto acoso contra una joven en la Macroplaza de Piedras Negras.

Detalles confirmados

Según informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, durante la audiencia judicial se validó la legalidad de la detención y se realizó la formulación de imputación. Sin embargo, posteriormente se concedió un mecanismo alterno de solución mediante un acuerdo entre la víctima y el señalado.

Gracias a este beneficio, el acusado podrá continuar su proceso en libertad, aunque sujeto a diversas condiciones impuestas por la autoridad judicial.

Acciones de la autoridad

Entre las medidas cautelares establecidas se encuentra la prohibición de acercarse o tener contacto con la denunciante, además de la obligación de presentarse semanalmente a firmar ante el Ministerio Público. El incumplimiento de estas disposiciones podría derivar en una nueva detención.

Las autoridades señalaron que la investigación no ha concluido y que la carpeta correspondiente sigue en integración, por lo que el caso permanece abierto mientras continúan las diligencias legales.