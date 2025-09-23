Detienen a acusado de agredir y tratar de quemar a dos mujeres en la colonia La Laja

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La Fiscalía General de Justicia confirmó la detención de José N., presunto responsable de un violento asalto en el que acuchilló a dos mujeres e intentó prenderles fuego, en hechos ocurridos en la colonia La Laja.

El arresto fue posible tras la integración de la carpeta de investigación, que incluyó videos de cámaras de vigilancia cercanas y testimonios de testigos presenciales. Las características físicas del agresor, en particular los tatuajes visibles en sus brazos, coincidieron plenamente con las descripciones proporcionadas por las víctimas.

Según informó el coordinador de Ministerios Públicos, Rogelio Gómez Rodríguez, el detenido será presentado ante un juez de la causa, donde enfrentará cargos por tentativa de homicidio y robo con violencia. Su situación jurídica será determinada en la audiencia inicial, programada para los próximos días.

Las autoridades reiteraron su compromiso de llevar ante la justicia a los responsables de este tipo de crímenes y reconocieron la colaboración ciudadana como clave para esclarecer el caso.