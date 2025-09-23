Llega el otoño con calor; prevén frente frío en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Este lunes inició oficialmente el otoño en el hemisferio norte, pero en la región norte de México, incluida Piedras Negras, las altas temperaturas aún se mantienen. Se espera que el clima cálido continúe al menos hasta mediados de semana.

De acuerdo con el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), a partir del miércoles 24 de septiembre ingresará un nuevo frente frío por la frontera norte, lo que provocará un ligero descenso en la temperatura, así como un aumento en la probabilidad de chubascos, lluvias fuertes y vientos ligeros del norte.

Ese mismo día se pronostican temperaturas máximas de 33°C y mínimas de 22°C, con posibilidad de tormentas aisladas por la tarde. Para el jueves 25, se prevén condiciones similares, aunque las precipitaciones podrían presentarse desde la mañana.

Hacia el fin de semana, se anticipa un ligero repunte en las temperaturas, con aumentos de entre 2 y 3 grados; sin embargo, para el domingo, se espera nuevamente una máxima moderada de entre 32 y 33°C.

El SMN recordó que el otoño en el norte de México se caracteriza por una transición gradual del calor intenso hacia temperaturas más frescas, especialmente en el amanecer y anochecer. Además, se empieza a notar una disminución en la duración de la luz solar, a medida que los días se hacen más cortos.

Por su parte, el Observatorio Astronómico de la UNAM informó que el equinoccio de otoño ocurrió este lunes a las 12:19 p.m. (hora del centro de México). Esta estación tendrá una duración de aproximadamente 89 días y 21 horas, y concluirá el próximo 21 de diciembre, con el solsticio de invierno.