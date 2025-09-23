Envían pruebas de paciente fallecida en clínica del ISSSTE a laboratorio en Saltillo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Los expedientes clínicos y pruebas patológicas realizadas a María Teresa Ríos Torres, de 62 años, fueron enviados a un laboratorio especializado en Saltillo, con el objetivo de determinar qué medicamento le fue suministrado antes de fallecer en la clínica del ISSSTE de Piedras Negras.

El delegado de la Fiscalía General de Justicia, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, explicó que los resultados de dichos estudios serán clave para establecer qué tipo de delito podría configurarse en este caso.

"Estas pruebas son un poco tardadas; sin embargo, tenemos que realizarlas para deslindar responsabilidades", afirmó el funcionario estatal.

Como parte de las investigaciones, también se ha solicitado la comparecencia del personal médico que estaba presente en el momento de los hechos, quienes deberán rendir su declaración ante el Ministerio Público.

El caso ha generado atención por parte de las autoridades y de la ciudadanía, ante la posibilidad de negligencia médica o mala praxis, por lo que la Fiscalía continúa con las diligencias correspondientes para esclarecer lo sucedido.