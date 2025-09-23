Resultados negativos para dengue y rickettsia en Piedras Negras

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades de la Jurisdicción Sanitaria Número 01 confirmaron que no existen casos positivos de dengue ni rickettsia en la región, luego de que cinco muestras sospechosas fueran analizadas y resultaran negativas.

Juan Roberto Baeza Díaz, titular de la jurisdicción con sede en Piedras Negras, informó que se investigaron cuatro casos sospechosos de dengue y uno de rickettsia, registrados la semana pasada. Las muestras fueron enviadas de forma inmediata al laboratorio, y los resultados, emitidos el viernes pasado, descartaron la presencia de ambos padecimientos.

"Hasta ahorita no tenemos ningún caso positivo para dengue o para rickettsia. El área de vectores continúa con los procesos de abatización y fumigación para la prevención de este tipo de enfermedades", aseguró el funcionario estatal.

Aunque los resultados son alentadores, Baeza Díaz subrayó la importancia de no bajar la guardia. Las labores de prevención continúan en diversas colonias de Piedras Negras y municipios aledaños.

El jefe jurisdiccional indicó que los esfuerzos de fumigación y abatización se enfocan principalmente en áreas con riesgo elevado, como aquellas con acumulación de agua o presencia de fauna nociva.

Finalmente, la Jurisdicción Sanitaria exhortó a la ciudadanía a eliminar criaderos de mosquitos en patios y viviendas, y a permitir el ingreso del personal de salud debidamente identificado, como parte de las acciones preventivas contra enfermedades transmitidas por vectores.