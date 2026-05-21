Detienen a ladrón tras robo en primaria en la colonia Año 2000

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Autoridades estatales detuvieron a un joven señalado como presunto responsable del robo cometido en la Escuela Primaria Coahuila de Zaragoza, ubicada sobre la calle Tule, en la colonia Año 2000, además de recuperar parte de los artículos sustraídos del plantel.

La captura fue resultado de las investigaciones realizadas por elementos de la Agencia de Investigación Criminal y de la Policía Civil Coahuila, quienes lograron ubicar y asegurar a Ángel Manuel "N", de 22 años, alias "El Ángel" o "El Flaco".

De acuerdo con las autoridades, el detenido es señalado como probable responsable de los hechos ocurridos recientemente en la institución educativa.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía General de Justicia en la región, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que el joven será consignado ante el Ministerio Público correspondiente para continuar con el proceso legal y definir su situación jurídica.

Rodríguez Ríos informó además que las investigaciones continúan abiertas, debido a que el sospechoso podría estar relacionado con otros robos registrados en escuelas y viviendas del sector Año 2000 durante las últimas semanas.

Detalles confirmados

Las autoridades mantienen las indagatorias para determinar si existen más personas involucradas en estos hechos y esclarecer otros casos similares reportados en la zona.