Identifican a migrante colombiano hallado sin vida en el Río Bravo

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia del Estado confirmó la identificación del migrante que murió ahogado en el Río Bravo, en hechos registrados a la altura de la Isla del Mudo, en Piedras Negras.

El fallecido fue identificado como Yors Alexander Díaz Ríos, de 26 años y originario de Colombia, informó el delegado regional de la Fiscalía, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos.

El funcionario explicó que familiares del joven lograron establecer contacto con el Ministerio Público especializado en atención a migrantes, así como con representantes consulares colombianos, lo que permitió avanzar en el proceso de identificación.

A través de pruebas genéticas aportadas por sus allegados, las autoridades lograron confirmar oficialmente la identidad del hombre localizado sin vida en el afluente.

Acciones de la autoridad

La Fiscalía mantiene comunicación con las oficinas consulares de Colombia para coordinar el traslado del cuerpo y su posterior entrega a los familiares.

Mientras tanto, la carpeta de investigación continúa abierta hasta concluir con los procedimientos legales y administrativos correspondientes relacionados con el caso.