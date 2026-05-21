Reactivan transporte de carga a los Estados Unidos con 420 unidades al día

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El cruce de unidades de carga hacia Estados Unidos registra una recuperación gradual, al alcanzar actualmente entre 410 y 420 operaciones diarias con cajas cargadas, de acuerdo con datos recientes del Departamento de Aduanas y Protección Fronteriza.

Así lo informó el empresario transportista Carl Bres Carranza, quien destacó que poco a poco se ha incrementado el número de cruces comerciales por la frontera de Piedras Negras.

¿Qué declaró Carl Bres Carranza sobre la recuperación?

Indicó que parte de esta mejoría podría atribuirse al nuevo horario de operación implementado en los cruces internacionales, aunque reconoció que aún existen aspectos que deben ajustarse para hacer más ágil el tránsito de las unidades de carga.

"Se ha visto una recuperación paulatina en el número de cruces y eso es positivo para el sector transportista y comercial de la región", señaló.

¿Cuáles son los desafíos pendientes en los cruces?

Bres Carranza agregó que entre los temas pendientes se encuentran la optimización de los tiempos de revisión y la coordinación operativa entre autoridades de ambos lados de la frontera, con el objetivo de reducir retrasos y mejorar la competitividad del comercio internacional.