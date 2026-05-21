Justifica Jacobo rezago urbano por falta de maquinaria

PIEDRAS NEGRAS, COAH. - El alcalde de Piedras Negras, Jacobo Rodríguez justificó este miércoles las demoras en labores de limpieza y mantenimiento urbano al asegurar que al inicio de su administración el Municipio prácticamente carecía de maquinaria propia para atender servicios públicos y obras.

La declaración surgió tras un cuestionamiento relacionado con terrenos baldíos y acumulación de maleza en el sector Edén, donde vecinos han reportado condiciones de abandono en diversas cuadras.

Rodríguez argumentó que parte de las limitaciones obedecen a que muchos de los predios son privados, aunque sostuvo que el Ayuntamiento ha comenzado a fortalecer su infraestructura operativa con la adquisición de equipo.

El alcalde afirmó que actualmente el Municipio ya cuenta con moto conformadora, vibro compactadora, pavimentadora y fresadora, además de que se proyecta adquirir un bulldozer y una excavadora para ampliar la capacidad operativa de Obras Públicas.





¿Qué ha declarado Jacobo Rodríguez sobre la limpieza urbana?

Sin embargo, hasta el momento el Gobierno municipal no ha transparentado públicamente los detalles relacionados con la compra del denominado tren de pavimentación, que finalmente resultó ser maquinaria usada y no nueva.

Tampoco se ha informado oficialmente quién fue el proveedor, bajo qué procedimiento administrativo se concretó la operación, cuánto se pagó realmente por el equipo ni cuáles son los costos actuales de mantenimiento y operación.

Limitaciones en el mantenimiento urbano en Piedras Negras

De igual forma, no existe información pública detallada que permita verificar el ahorro económico que, según el alcalde, generarán estas adquisiciones para las finanzas municipales.