Investiga Fiscalía brutal agresión contra joven en colonia Cumbres

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La Fiscalía General de Justicia del Estado mantiene abierta una investigación tras la agresión sufrida por un joven de 21 años, quien fue brutalmente golpeado durante la madrugada de este miércoles en la colonia Cumbres de Piedras Negras.

De acuerdo con información preliminar, el lesionado logró llegar por sus propios medios a una tienda de conveniencia ubicada en el cruce de Juan Pablo II y República, donde empleados solicitaron apoyo de corporaciones de emergencia al percatarse de las lesiones que presentaba.

Paramédicos del Departamento de Bomberos brindaron atención prehospitalaria al joven y posteriormente lo trasladaron al Hospital General "Dr. Salvador Chavarría", donde permanece internado bajo observación médica debido a un severo golpe en la cabeza y posibles lesiones internas.

Acciones de la autoridad

El delegado de la Fiscalía en la Región Norte Uno, Rigoberto Raúl Rodríguez Ríos, confirmó que el caso ya es investigado por el área del Ministerio Público especializado en adolescentes y aseguró que existen avances importantes para identificar a los responsables.

Detalles confirmados

Según las primeras líneas de investigación, la agresión podría estar relacionada con una riña registrada días atrás entre la víctima y uno de los presuntos atacantes.

Mientras tanto, las autoridades esperan que el afectado pueda rendir una declaración formal una vez que su estado de salud lo permita, con el objetivo de fortalecer las investigaciones y esclarecer completamente los hechos.