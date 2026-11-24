PIEDRAS NEGRAS, COAH: - Con el rostro cubierto y un cuchillo en mano, un hombre irrumpió en una tienda OXXO de la colonia Las Palmas para amenazar a un empleado y apoderarse del dinero de las ventas, además de varios paquetes de cigarros.

El robo fue reportado durante la madrugada de este martes en el negocio ubicado sobre la calle Auditorio. El presunto responsable vestía pantalón de mezclilla azul, suéter guinda y gorra negra; escapó antes de la llegada de las autoridades.

Sin embargo, minutos después se reportó la detención de Jorge Eduardo N., de 34 años, quien fue puesto a disposición del Ministerio Público, informó Rogelio Gómez Rodríguez, coordinador de Ministerios Públicos.

El funcionario explicó que la Agencia de Investigación Criminal recabó la declaración del encargado y las videograbaciones del establecimiento para integrar la investigación. La Fiscalía también espera que los representantes legales de la cadena comercial formalicen la denuncia, una vez determinado el monto de lo robado.

Este atraco se suma al registrado el lunes en otro OXXO de la carretera federal 57, entre Piedras Negras y Nava, donde dos hombres encapuchados, armados con un cuchillo y un tubo, sustrajeron alrededor de mil 800 pesos.