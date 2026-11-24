PIEDRAS NEGRAS, COAH: Una llamada de auxilio al 911 puso en conocimiento de las autoridades un robo domiciliario con violencia en la colonia Bravo, donde los responsables lograron escapar en una camioneta blanca con diversos objetos.

Robo violento en la colonia Bravo

Juan Emilio Tavares Arzola, de 34 años, fue alertado por una vecina durante los primeros minutos de este martes, luego de que observara a dos hombres retirando pertenencias de su vivienda, ubicada en la calle Netzahualcóyotl.

Al presentarse en el domicilio, el afectado intentó intervenir para evitar el robo; sin embargo, los individuos sacaron armas de fuego y lo amenazaron, situación que le impidió detenerlos.

Búsqueda de los responsables

Tras la huida, elementos policiacos implementaron recorridos de búsqueda con las características proporcionadas por el denunciante, aunque los sospechosos no fueron ubicados.

El propietario manifestó desconocer la identidad de los responsables, por lo que se le recomendó acudir ante el Ministerio Público para formalizar la denuncia correspondiente.