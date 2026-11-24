PIEDRAS NEGRAS, COAH. - Con una inversión de 2 millones de pesos, inició la construcción de una techumbre en el Jardín de Niños Silvia Otilia Garza, obra que busca mejorar las condiciones de infraestructura y brindar un espacio protegido para las actividades escolares, deportivas y recreativas de los alumnos.

Importancia de la Infraestructura Educativa

En representación del gobernador Manolo Jiménez Salinas, el diputado local por el Distrito 2, Guillermo Ruiz Guerra, conocido como Memo Ruiz, encabezó el arranque de los trabajos y destacó la importancia de fortalecer los planteles de educación básica con instalaciones adecuadas para el desarrollo de niñas y niños.

El legislador señaló que la obra forma parte del programa estatal 100 Techumbres Escolares, mediante el cual el Gobierno de Coahuila contempla una inversión de 313.7 millones de pesos para mejorar la infraestructura educativa en distintos municipios.

Para Piedras Negras, el programa considera la construcción de 15 techumbres, con una inversión global de 52.2 millones de pesos, destinadas a atender las necesidades de diferentes instituciones educativas.

Ruiz Guerra afirmó que estos proyectos son resultado de la coordinación entre el Gobierno del Estado y las comunidades escolares, además de agradecer al gobernador por destinar recursos a obras educativas en el municipio.

Participación de la Comunidad en Proyectos Educativos

En el arranque participaron Sonia Villarreal Pérez, subsecretaria de Gobierno en la Región Norte; Franco González Treviño, coordinador regional de Mejora Coahuila; así como docentes, padres de familia y personal del Instituto Coahuilense de la Infraestructura Física Educativa (ICIFED).

El diputado reiteró que continuará trabajando con la administración estatal para gestionar proyectos que contribuyan a mejorar las instalaciones educativas y atender las necesidades de los planteles de Piedras Negras.