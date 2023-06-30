Detienen a sujeto señalado por abuso sexual en contra de una menor de edad.

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Elementos de la Agencia de Investigación Criminal cumplimentaron una orden de aprensión a una persona por el delito de abuso sexual en contra de una menor de tan solo 15 años de edad.

El detenido fue identificado como José “N” y cabe mencionar que los hechos se registraron en días pasados en esta ciudad. La afectada, en conjunto con su mamá, acudieron a interponer la denuncia formal en contra del presunto responsable.

El coordinador de Ministerios Públicos, Santiago de Jesús Espinoza Eguía, explicó que fue el Centro de Justicia y Empoderamiento de la Mujer quien realizó las investigaciones correspondientes.

Espinoza Eguía determinó que sería en las próximas horas cuando se haga la formulación de la imputación al detenido para que el juez otorgue hora y fecha para llevar a cabo la audiencia de vinculación a proceso en contra del detenido.