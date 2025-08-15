Periodista denunciará amenazas recibidas tras cuestionar a Jacobo Rodríguez

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – La periodista Lucy Martínez confirmó que interpondrá denuncias estatales y federales por amenazas e incitación a la violencia en su contra, luego de cuestionar al alcalde Jacobo Rodríguez durante su conferencia matutina del pasado miércoles sobre si estaría dispuesto a someterse a una prueba antidoping.

Martínez reveló que ha recibido al menos seis amenazas a través de perfiles anónimos en redes sociales, con mensajes que incluyen expresiones violentas como: "Vas a m..., hija de p..., de esta noche no pasas".

La comunicadora precisó que denunciará a por lo menos cinco personas identificadas, aunque se reservó los nombres por motivos de seguridad. Explicó que las querellas se presentarán ante instancias estatales y federales, debido a la gravedad de las amenazas y el riesgo que representan.

De manera preocupante, Martínez señaló que incluso algunos "compañeros periodistas" emitieron comentarios negativos hacia ella por haber cuestionado al edil, evidenciando un ambiente hostil no solo desde el anonimato en redes sociales, sino también dentro del propio gremio.

El caso ocurre en el contexto de la polémica generada por la reacción del alcalde Rodríguez, quien mostró un tono molesto y defensivo ante la pregunta, a pesar de que días antes él mismo había propuesto aplicar pruebas antidoping a bomberos y personal de dependencias municipales.