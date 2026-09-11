Detienen a transportista con tres kilos de metanfetamina ocultos en un extintor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Un transportista fue detenido por elementos de un grupo especial de la Fiscalía General del Estado tras ser detectado en posesión de alrededor de tres kilogramos de metanfetamina, ocultos en el interior de un extintor.

El delegado de la Fiscalía General del Estado en la Región Norte Uno, Rigoberto Rodríguez Ríos, informó que la intervención se derivó de una denuncia anónima que permitió iniciar labores de inteligencia por parte del grupo especial de la corporación.

Explicó que, a partir de las investigaciones, los agentes lograron ubicar y detener al hombre, quien llevaba consigo la droga oculta dentro del extintor.

Rodríguez Ríos señaló que tanto el detenido como la sustancia asegurada fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República, debido a que la cantidad de metanfetamina asegurada excede los parámetros que corresponden a la competencia de la Fiscalía estatal.

El funcionario indicó que corresponderá a la autoridad federal continuar con las investigaciones y determinar la procedencia de la droga, así como establecer si existe alguna relación con otros aseguramientos.

Agregó que algunos de los envoltorios presentan similitudes con los de otros casos; sin embargo, aclaró que, por el momento, no puede precisarse que la sustancia asegurada provenga del mismo origen o esté relacionada directamente con otros hechos.