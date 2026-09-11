Identifican a joven arrollado en la carretera 57, en Nava

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — Víctor Manuel Ruiz Niño, de 28 años, fue identificado como el hombre que perdió la vida tras ser arrollado en la carretera 57, a la altura del municipio de Nava, informó Rigoberto Rodríguez Ríos, delegado de la Fiscalía General de Justicia de la Región Norte Uno.

El joven tenía su domicilio en Nava y, de acuerdo con las primeras investigaciones, hasta el momento no se ha establecido qué vehículo lo impactó ni quién conducía la unidad, por lo que el Ministerio Público mantiene abierta la indagatoria para esclarecer el caso.

Rodríguez Ríos explicó que inicialmente el fallecido permanecía en calidad de desconocido, debido a que no se le localizaron documentos que permitieran establecer su identidad.

Posteriormente, agentes de la Agencia de Investigación Criminal realizaron labores de investigación que permitieron ubicar a los padres de la víctima, quienes se trasladaron a Piedras Negras para acudir al Servicio Médico Forense.

Una vez en las instalaciones, los familiares identificaron el cuerpo, luego de percatarse de que Víctor Manuel no había regresado a su domicilio y de que sus características coincidían con las de la persona fallecida.

Acciones de la autoridad

El delegado señaló que se practicó la necropsia de ley y que la Fiscalía permanece a la espera de los resultados para establecer las causas precisas del fallecimiento.

De manera paralela, los agentes continúan con las pesquisas para localizar a posibles testigos y revisar las cámaras de vigilancia de establecimientos cercanos al sitio donde ocurrió el arrollamiento.

La intención es obtener información que permita identificar el vehículo involucrado y establecer quién se encontraba al volante al momento del hecho.

Hasta ahora no se reporta ninguna persona detenida por este caso, mientras las autoridades continúan con las investigaciones.