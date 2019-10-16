Detienen en Chiapas a ex policía feminicida

Ramón Alcides León Paz, el ex policía municipal de Piedras Negras y presunto responsable de asesinar a su esposa Daniela Soberano en el estado de Chiapas, fue arrestado por elementos policiacos de dicha entidad.

Autoridades policiacas de este estado, confirmaron la detención del presunto homicida, el cual se encontraba prófugo.

Se informó que se implementó un operativo por parte de corporaciones, logrando localizar a Ramón Alcides León Paz.

Esta persona pretendía salir del estado de Chiapas y escapar para continuar prófugo de la justicia tras asesinar a su esposa.

Los hechos se suscitaron en días pasados cuando la madre de la ahora occisa Daniela Soberano llegó a su domicilio localizándola ya muerta.

En su declaración dijo, que observó salir de la vivienda corriendo a su yerno logrando escapar del lugar, sin poder ser detenido.

La víctima se encontraba atada de pies y manos, además de amordazada, de no ser por la presencia de la mamá, los niños hubieran sido asesinados.

León Paz fue puesto a disposición de la autoridad correspondiente para que sea presentado ante un juez y enfrente un proceso judicial por el delito de feminicidio.

Cabe mencionar que estuvo recluido en el Cereso de esta frontera por el delito de violencia familiar tras golpear a su esposa en el 2017.