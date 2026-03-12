Madre de joven quemada pide ayuda para su tratamiento y exige captura del agresor

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — La señora Dulce, madre de Diana Abigail Pérez Lara, solicitó el apoyo de la comunidad luego de que su hija resultara gravemente lesionada tras una agresión registrada en la colonia 24 de Agosto, donde presuntamente su expareja le arrojó aceite hirviendo.

Diana Abigail, de apenas 18 años de edad, permanece hospitalizada en el Hospital General Salvador Chavarría, donde recibe atención médica debido a quemaduras de tercer grado que sufrió principalmente en el rostro.

Diana Abigail Pérez, víctima de agresión

Desde que ocurrió el ataque, su madre ha permanecido acompañándola en el hospital, enfrentando además una difícil situación económica derivada de los gastos que implica el tratamiento médico y los insumos que requiere la recuperación de la joven.

La señora Dulce señaló que, ante la falta de recursos, decidió pedir la solidaridad de la comunidad para poder continuar con la atención que necesita su hija.

Exigen justicia para Diana Abigail

Al mismo tiempo, la familia exige que se haga justicia y que las autoridades logren ubicar al presunto responsable de la agresión, quien tras cometer el ataque huyó del lugar y hasta el momento no ha sido detenido.

Para quienes deseen brindar apoyo con medicamentos o ayuda económica, la familia puso a disposición el número telefónico 878 145 3008, donde pueden comunicarse directamente con ellos.