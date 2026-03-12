Ciclista nigropetense participa en competencia nacional de montaña en Zapopan

PIEDRAS NEGRAS, COAH. — El joven ciclista Miguel Ángel Martínez Villanueva, de 16 años y originario de Piedras Negras, participa en una competencia de ciclismo de montaña que se realiza en el Parque Centinela de Zapopan, Jalisco, dentro de la categoría Junior (16 a 18 años).

Este evento deportivo reúne a competidores que enfrentan un recorrido de 5.5 kilómetros, caracterizado por su nivel de exigencia y por desarrollarse a una altura cercana a los 1,600 metros sobre el nivel del mar, lo que representa un reto adicional para los participantes.

Detalles de la competencia

Martínez Villanueva forma parte de los jóvenes atletas que buscan destacar en esta disciplina, poniendo en práctica su preparación, técnica y resistencia física en un circuito diseñado para ciclistas de alto rendimiento.

Con su participación, el deportista representa con orgullo a Piedras Negras, Coahuila, llevando el nombre de su ciudad a una competencia que exige determinación y gran condición física.

Desafíos del ciclismo de montaña

El ciclismo de montaña se distingue por ser una de las disciplinas más complejas dentro del deporte, debido a las condiciones del terreno y el esfuerzo que implica superar cada tramo del recorrido.