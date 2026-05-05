Desaparecen dos adolescentes y un bebé en Piedras Negras; activan alerta Amber

PIEDRAS NEGRAS, COAH. – Autoridades estatales activaron protocolos de emergencia tras la desaparición de dos adolescentes y un bebé de un mes de edad, quienes fueron vistos por última vez en la colonia Presidentes, Sector I, en Piedras Negras.

La Fiscalía General del Estado informó que se puso en marcha tanto la Alerta Amber como el Protocolo Alba, con el objetivo de intensificar la búsqueda de Alejandra Lizbeth Martínez Silva, de 17 años; su hermana Ana Jaqueline Martínez Silva, de 13; y el hijo de la primera, un recién nacido.

De acuerdo con la información oficial, fue la madre de las jóvenes quien reportó la desaparición, luego de no localizarlas en su domicilio. En un primer momento consideró que podrían encontrarse con su padre; sin embargo, al no tener noticias, decidió acudir ante las autoridades.

Las fichas de búsqueda difundidas incluyen características físicas de las menores y del bebé, con el propósito de facilitar su identificación por parte de la ciudadanía.

Elementos de seguridad han realizado recorridos en distintos puntos de la ciudad, además de entrevistas con familiares y personas cercanas, sin que hasta el momento se haya logrado ubicar a los desaparecidos.

Acciones de la autoridad

De manera preliminar, autoridades señalaron que las adolescentes ya se habían ausentado de su hogar en ocasiones anteriores, siendo localizadas posteriormente con familiares; no obstante, en este caso su paradero continúa desconocido.

Ante la situación, se mantiene el llamado a la población para proporcionar cualquier información que contribuya a su localización, al tratarse de un caso prioritario por la edad de las personas involucradas.